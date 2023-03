Assortimento di droghe, un arresto e anche tante segnalazioni nel Fermano

FERMO - Cocaina, eroina e hashish, battuta a tappeto la provincia anche dai carabinieri con un arresto, più denunce e segnalazioni. In tutto 9 uomini sono finiti nelle maglie delle forze dell’ordine. Tutti hanno a che fare con la droga. Sono sei nordafricani e tre italiani. Battuta la costa, controlli anche nell’entroterra. A Porto Sant’Elidio il grosso delle operazioni. Un giovane algerino girava con un paio di forbici e un nunchaku, in pratica un’arma, sono due bastoni corti uniti da una catena. E’ stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, in più è stato segnalato perché in possesso di un grammo di hashish. Sempre a Porto Sant’Elpidio segnalati per possesso di hashish un marocchino e un tunisino e due marocchini sono stati segnalati alla Prefettura perché passeggiavano in centro fumando uno spinello. A Monte Urano i militari della locale stazione hanno arrestato un cinquantenne del posto, gravato da ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ancona.