In azione falsi incaricati della San Giorgio Servizi Ceccarani: «Fate attenzione»

PORTO SAN GIORGIO - La San Giorgio Distribuzione Servizi informa i cittadini del comportamento illegale messo in atto da falsi incaricati e segnalato da alcuni cittadini.Secondo ricostruzioni, ignoti si presentano a nome della società cercando di entrare nelle abitazioni per delle verifiche sulla raccolta dei rifiuti.«Ci è stato riferito che alcuni soggetti si recano direttamente a domicilio senza appuntamento – spiega il direttore Marco Ceccarani – utilizzando nella loro azione di raggiro anche i nomi di coloro che effettivamente prestano servizio. Il personale della società non è incaricato ad entrare nelle case degli utenti, è peraltro munito di tesserini di riconoscimento ed indossa abiti specifici. La San Giorgio Distribuzione Servizi invita quindi i propri clienti a diffidare di questi soggetti e contattare immediatamente la società e le forze dell’ordine per bloccarne l’attività fraudolenta».