PORTO SAN GIORGIO Lavori sul lungomare, l’intervento sul lato est prosegue. Il primo tratto dovrebbe essere ultimato entro aprile, non vi sono state modifiche relative alla tabella di marcia delle opere. Non sono mancate le polemiche, ma l'amministrazione tira dritto: «Solo parole fumose e prive di fondamento».

I dubbi

Le polemiche degli ultimi giorni, frutto probabilmente di qualche “misunderstanding”, vale a dire di qualche malinteso - almeno così si ipotizza da via Veneto - potrebbero aver avuto origine dalla presenza anche della Ciip all'ultimo incontro con la ditta che sta realizzando il nuovo tracciato. Nessuna variazione al progetto quindi, sul quale, prima dell'inizio dei lavori, è stato chiesto il parere di tutti gli enti coinvolti, società Ciip compresa, enti che hanno dato tutti parere favorevole. Il briefing che si è svolto mercoledì scorso, richiesto dall'ente comunale, serviva più che altro per fare il punto della situazione sui lavori. Incontro che peraltro ha confermato accordi e decisioni. «Fumose e prive di ogni fondamento - le definiscono i consiglieri di maggioranza- le parole delle associazioni ambientaliste riportate in questi giorni».

Le ricostruzioni

«Nulla che abbia una parvenza di verità, solo suggestive ricostruzioni che appaiono imbastite al solo scopo di confondere il lavoro che questa amministrazione sta svolgendo con serietà e determinazione. Non è stato registrato alcun catastrofico stravolgimento. Nessuna incertezza, quindi, e nessun rischio di perdere i finanziamenti. I lavori procedono». Mercoledì scorso, «nell'Ufficio tecnico - ricorda la maggioranza - si è tenuto un incontro voluto dal Comune con l'impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione del lungomare Gramsci sud. Il confronto è stato richiesto per verificare lo stato delle opere ed effettuare valutazioni sugli interventi in corso. L'amministrazione ha sollecitato una giusta accelerazione per evitare ritardi da parte della ditta che si è aggiudicata l’appalto dei lavori. All'incontro si è registrata, inoltre, la presenza di referenti della Ciip e non è emersa alcuna criticità, in fase di demolizione, relativa ai sottoservizi. Cogliendo l'occasione, anzi, sono stati programmati lavori di manutenzione e la realizzazione di nuovi allacci, andando anche a risolvere criticità per eventuali nuove utenze».

La posizione

La maggioranza rassicura sul fatto che «è stato garantito il rispetto del cronoprogramma delle opere, con la consegna del primo tratto appaltato entro l’inizio della prossima stagione estiva. Ad oggi, infatti, non risultano problematiche ostative di alcun tipo. Dunque, si andrà avanti con i lavori come previsto e spostando le tamerici in salute senza inutili abbattimenti. Questa è la verità, il resto appare solo un malriuscito tentativo di pochi e litigiosi soggetti di mettere in cattiva luce quanto si sta facendo per il bene di Porto San Giorgio e dell'intera collettività. Opere importanti, quelle che si stanno realizzando, in primis per un rilancio del turismo e per l'intero tessuto commerciale e dei servizi della nostra città».