Violenza al bar, aggredito brutalmente un operaio: denunciato un uomo a Falerone

FALERONE - Violenza al bar. I carabinieri della locale stazione di Falerone hanno concluso i loro accertamenti in seguito alla presentazione di una querela, identificando un individuo responsabile di lesioni personali e deferendolo in stato di libertà.

La violenza nel bar

Il fatto si è verificato all'interno di un bar pubblico, dove l'uomo per futili motivi ha aggredito un operaio residente a Falerone, causandogli lesioni che sono state valutate come guaribili entro circa 25 giorni dal personale medico dell'Ospedale Civile di Fermo. Questa vicenda sottolinea ancora una volta l'importanza della presenza dei Carabinieri sul territorio, in particolare nei luoghi pubblici come bar e locali, per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.