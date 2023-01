PORTO SAN GIORGIO - Blocco del lungomare e transenne agli incroci strategici. La rivoluzione della viabilità in città passa da qui. «Siamo come degli chef in cucina che attendono le criticità che si manifestano», il commento del comandante della polizia locale Giovanni Paris che ieri mattina, girava per la città affiancato dall’assessore Lauro Salvatelli. Sul tavolo, la nuova viabilità che ha visto l’amministrazione Vesprini invertire il senso di marcia sul lungomare Gramsci, rendendolo percorribile da nord a sud, e cambiare il senso di circolazione su viale della Vittoria, con direzione sud-nord.

Tre le unità mobili della polizia municipale che si spostavano in città a seconda delle criticità.

La logistica

A coadiuvare la logistica, c’era anche l’associazione carabinieri, con due presidi, a sud in via Cimarosa e a nord all’incrocio tra via Monte Grappa e viale della Vittoria. Durante la mattinata non sono emerse particolari criticità, a parte qualche vettura che è riuscita a sgattaiolare in direzione nord (o sud), incurante dell’interdizione al traffico sul lungomare. Tutte le forze della polizia municipale erano in campo per questo passaggio importante verso una nuova circolazione. I sopralluoghi vanno avanti da mesi per prevedere le conseguenze. Qualche dettaglio può sempre rimanere indietro, questo preoccupava Paris, unitamente allo sgombero dei parcheggi su lungomare e viale della Vittoria. Per fortuna lo svolgimento della mattinata è stato tutto più o meno come previsto. L’assessore Salvatelli ha commentato: «Su 4 o 5 chilometri con il divieto di sosta, c’è stata solo una rimozione forzata su lungomare nord. Significa che la cittadinanza ha risposto benissimo ed era già preparata al cambiamento della viabilità».

La strategia

Per l’amministratore «l’importante è che tutto sia avvenuto in sicurezza, temevamo eventuali sinistri o problematiche legate alle auto in sosta. Invece è filato tutto liscio. L’obiettivo è stato centrato». Viale della Vittoria, dopo l’inversione del senso che da ieri la vede percorribile da sud a nord, è stata aperta al traffico a partire dalle 10 e il lungomare è stato riaperto al traffico a partire dall’ora di pranzo. Qualche dubbio da parte dei residenti che, finché la via non è stata riaperta nel senso previsto dalla nuova ordinanza, hanno chiesto informazioni al personale della municipale presente per rientrare a casa.

La spola

La ditta incaricata ha fatto la spola sul lungomare per spostare i segnali direzionali e di divieto che prima prevedevano la circolazione sud-nord. Da qui in avanti, si tratterà di abituarsi a qualcosa di nuovo. Tutto è stato predisposto come da progetto, ora sarà tutta da verificare la «funzionalità» del cambiamento nella percorribilità della città. «La cosa importante - ha sottolineato Paris - è che l’interesse individuale non prevalga sulla disposizione della segnaletica». I presidi di personale della municipale e dell’associazione carabinieri continueranno a monitorare la zona fino a sabato.