Porto San Giorgio, irruzione choc in casa, anziano preso a pugni: rapinatore preso grazie all'allarme dei vicini

PORTO SAN GIORGIO - Lunghi minuti di panico per un 91enne di Porto San Giorgio, aggredito e picchiato da un balordo all'interno della propria abitazione. La polizia ha denunciato l'aggressore per tentata rapina aggravata e lesioni personali ai danni di un anziano 91enne.

I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica scorsa, quando l'anziano, che stava dormendo, ha sentito dei colpi all'uscio di casa accompagnati da una voce che chiedeva di entrare. La vittima ha aperto, ma è stata immediatamente travolta dall'aggressore che l'ha spinta via colpendola anche al labbro. L'uomo poi, si è messo a rovistare nei cassetti in cerca, senza successo, di soldi o qualcos'altro di prezosio da rubare. L'anziano ha comunque reagito e ne è nata una collutazione, continuata anche all'esterno della casa, che ha attirato l'attenzione dei vicini, che hanno chiamato la polizia. Gli agenti hanno rapidamente rintracciato l'aggressore, poi deninciato, a cui hanno anche sequstrato i calzoni sporchi di sangue. L'anziano, con il volto sanguinante, è stato portato all'ospedale, ma per fortuna le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.