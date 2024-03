Porto San Giorgio, un'altra tabaccheria svaligiata nel Fermano: ladri in fuga con soldi, grattini e sigarette

PORTO SAN GIORGIO - Allarme nella notte per un furto ai danni di una tabaccheria. L'attività commerciale si trova all'incrocio fra via XX Settembre e via Marco Paolo ed è di proprietà di Matteo Perticarini. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 5 di notte da parte di due malviventi. Le indagini si concentrano per ora sui filmati delle telecamere in zona e sono condotte dai carabinieri. Rubate stecche di sigarette, Gratta&Vinci e contanti. Il bottino è ancora da quanrtidficare. Nelle ultime settimane sono stati numerosi i colpi ai danni di queste attività commerciali in tutta la zona sud del Fermano e si indaga per verificare eventuali collegamenti con altri furti.