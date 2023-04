PORTO SAN GIORGIO - Festa al campo sportivo nuovo, inaugurata la pista d’atletica. Prima l’intitolazione della pista all’indimenticato Pasquale Del Moro, stella d’oro al merito sportivo, poi il taglio del nastro del sindaco Valerio Vesprini davanti a centinaia di sportivi e alla vedova Rita Brandizi. Don Mario Lusek ha benedetto la struttura che ha avuto un costo di 500mila euro e comprende anche l’area lanci e salti. Il taglio del nastro è stato un momento importante per tutto il movimento sportivo.

«Ringrazio l’Atletica Sangiorgese - ha esordito il primo cittadino - per aver organizzato quest’evento nel giorno del patrono. Oggi finalmente ci siamo e possiamo intitolare questa pista a Del Moro che ha fatto tanto per lo sport a Porto San Giorgio: metteva davanti a tutti lo sport, l’atletica e i bambini di Porto San Giorgio. Finalmente abbiamo una struttura valida non solo per l’atletica ma per varie attività sportive. Ciò ci permette di poter organizzare eventi di qualità regionale e nazionale con evidenti ricadute anche sul piano turistico. Con Pasquale ci siamo battuti e vivamente confrontati durante la mia precedente esperienza da assessore, oggi raccogliamo i frutti e li dedichiamo a lui».

Al taglio del nastro sono intervenuti l’ex sindaco Nicola Loira, l’assessore allo Sport Fabio Senzacqua, la giunta e i consiglieri comunali. Sul campo e fra gli spalti, si è assistito ad una corposa rappresentanza proveniente dal mondo dello sport, con il delegato del Coni Fabio Romagnoli, il presidente della Fidal Marche Simone Rocchetti e l’ex Giuseppe Scorzoso, il presidente dell’Atletica Sangiorgese Rodolfo Ragaglia e il direttore tecnico Robertais Del Moro. Dopo l’inaugurazione si sono svolti i campionati regionali giovanili di società di staffette (ragazzi e cadetti) ai quali hanno partecipato gran parte delle società marchigiane.