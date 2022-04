Compra una lavatrice ma si rivela un bidone. Un'altra truffa on line, scatta la denuncia

PORTO SAN GIORGIO - Ha intascato 400 euro per vendere una lavatrice, ma l’elettrodomestico non è mai arrivato a destinazione. L’ennesima truffa online è stata risolta dai carabinieri di Porto San Giorgio nei giorni scorsi, dopo la denuncia di una cinquantenne della zona, che a gennaio aveva creduto di trovare una ghiotta e conveniente occasione online.



Consultando un sito web, la donna ha trovato la lavatrice ad una cifra molto competitiva, appena 400 euro. Ha contattato chi ha pubblicato l’annuncio, effettuato alcuni approfondimenti, infine, convinta dell’affare, ha versato la somma pattuita, tramite bonifico, sul conto indicatole dal venditore. Trascorse un paio di settimane, dato che della merce non si vedeva traccia, ha provato a richiamare il venditore, senza ottenere risposta. Nel frattempo l’annuncio è sparito dal sito. Non le è rimasto, a quel punto, che rivolgersi alla stazione dell’Arma, formalizzando la querela contro ignoti. I militari hanno effettuati gli approfondimenti di rito, con i quali hanno ormai acquisito piena dimestichezza, vista la frequenza con cui si trovano a fronteggiare situazioni simili.



Hanno acquisito tabulati telefonici e documentazione bancaria, incrociando i dati è stata solo questione di tempo per individuare la persona riconducibile a quel numero ed al conto corrente sul quale sono finiti i 400 euro. Si tratta di un 43enne residente in provincia di Roma. Per lui è scattata la denuncia per truffa all’autorità giudiziaria competente. Il caso risolto è l’ennesima dimostrazione, come ribadiscono i carabinieri, «dell’importanza di apprestare la massima attenzione agli acquisti online ed in particolare a quegli articoli venduti a prezzi particolarmente vantaggiosi, dietro ai quali potrebbero nascondersi dei truffatori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA