Il cortocircuito alla lavatrice scatena l'incendio: tutti fuori in tempo, ma la casa è inagibile

ANCONA – Momenti di apprensione questa mattina in via Montegrappa per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione al primo piano. La proprietaria, un'anziana, è riuscita a mettersi in salvo autonomamente, scappando dalla casa invasa dal fumo. Stessa cosa hanno fatto anche gli altri inquilini del palazzo quando si sono accorti dell'emergenza. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo: a scatenarlo sarebbe stato un cortocircuito della lavatrice, poi le fiamme si sono estese anche al mobilio. L'appartamento verrà dichiarato inagibile, più che altro per i danni provocati dal fumo.