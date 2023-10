Fa partire la lavatrice e non si accorge che c'è il figlio dentro: neonato trovato morto

In Nuova Zelanda una mamma non si accorge che suo figlio neonato, probabilmente per gioco, si era infilato nel cestello della lavatrice. La donna fa partire il lavaggio e ne causa la morte . Un dramma assurdo, che lascia senza parole.

Il dramma

La donna si è accorta solo alla fine del programma di lavaggio di ciò che era accaduto, quando, nel ritirare i panni dalla lavatrice, ha trovato il corpo del figlio, per il quale non c'era più alcuna speranza.

Le indagini della polizia

«La polizia sta indagando sulle circostanze della morte e il medico legale è stato informato», afferma un portavoce delle autorità locali aggiungendo che l'ipotesi principale è che si sia trattato di un tragico incidente.

Resta però un dubbio, e cioè come sia possibile che la mamma del bambino non si sia accorta della sua presenza quando è andata a infilare i panni nella lavatrice.