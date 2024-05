Il bambino di 4 anni scomparso due giorni fa è stato trovato morto nella lavatrice, sul corpo segni di violenza: «Disturbava i genitori»

Lo hanno cercato in lungo e in largo dopo la denuncia di scomparsa effettuata due giorni fa dai suoi genitori, ma il piccolo Artem Deriugin non si sarebbe mai mosso dalla sua casa: chi lo cercava lo ha trovato morto nella lavatrice nel garage della sua abitazione. Questo il tragico destino di un bambino russo di 4 anni .

Artem, trovato morto in una lavatrice

Artem Deriugin sarebbe stato assassinato e il suo corpo sarebbe stato nascosto nella lavatrice.

Sul cadavere del piccolo, infatti, gli inquirenti hanno trovato numerosi lividi. Dopo la denuncia della sua scomparsa era stata messo in atto - nella zona della Siberia denominata Ulan-Ude - una massiccia operazione di ricerca. Perquisizioni a partire dalla casa del piccolo, fino alla drammatica scoperta nel garage.

«Disturbava i genitori»

Secondo i resoconti dei media locali - che citano le forze dell'ordine - il bambino sarebbe stato ucciso per «aver disturbato i suoi genitori». La madre del bimbo, 20 anni, era stata «minacciata di morte» se avesse rivelato dove si il corpo martoriato era stato nascosto. L'ultimo a vedere Artem era stato il nonno. Poi il nulla. Fino al rinvenimento del suo caavere. Il piccolo viveva con la giovane madre che aveva appena 16 anni quando lui era venuto al mondo.