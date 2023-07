PORTO SAN GIORGIO - Insulto razzista all'avversario: il calciatore (e capitano) prende 5 giornate e un anno di Daspo. Si tratta di un ex calciatore della Fermana, ora capitano di una squadra si seconda categoria della provincia

Alcuni giorni fa il Questore di Fermo ha irrogato un provvedimento di divieto di accesso a tutte le manifestazioni sportive di tipo calcistico (Daspo) per la durata di un annoad un calciatore di una squadra dilettantistica della provincia.

I fatti si riferiscono ad una gara di seconda categoria disputata in campo neutro a Porto San Giorgio nel mese di maggio e valevole per i play off promozione.

Nell’occasione, un giocatore di una squadra dell’entroterra fermano, con un passato da professionista nelle file della Fermana, proferiva un insulto razzista nei confronti di avversario di origine gambiana. Il tutto veniva sentito dal guardialinee che richiamava l’attenzione dell’arbitro il quale provvedeva ad espellere il calciatore autore dell’infelice frase dal connotato “razzista”. Il giudice sportivo, dopo aver letto il referto arbitrale, comminava una squalifica di ben 5 giornate da scontare nel prossimo campionato.



L’autore dell’insulto che, nell’occasione, rivestiva la fascia di capitano, nei giorni successivi, capita la gravità del suo comportamento, offriva un risarcimento alla vittima, atto che consentiva ricondurre il citato provvedimento interdittivo nella misura minima sia in considerazione del comportamento complessivo del calciatore, che si è subito reso conto della gravità del fatto, sia in considerazione che l’insulto era stato proferito alla fine della gara in un momento di tensione agonistica.