Civitanova, nasconde al Fisco più di un milione di euro di ricavi: professionista nei guai

CIVITANOVA - Occulta al Fisco ricavi per oltre un milione di euro: professionista di Civitanova scovato dalle analisi della Finanza. Il nominativo del professionista è emerso da un’approfondita analisi di rischio incrociando le numerose banche dati in uso al Corpo. In particolare, la notevole disparità rilevata tra il reddito dichiarato e il patrimonio dello stesso, hanno indotto le Fiamme Gialle ad eseguire apposite indagini finanziarie. È stata, quindi, avviata una verifica fiscale nei confronti del lavoratore autonomo, al termine della quale i Finanzieri constatavano, per gli anni dal 2017 al 2019, la mancata indicazione in dichiarazione di compensi per oltre un milione di euro e l’omesso versamento delle imposte dovute all’Erario per le annualità controllate.

Dall’esame dei flussi finanziari, sono emerse numerose operazioni registrate, prive di adeguate giustificazioni da parte del professionista.

L’ammontare delle imposte evase ha determinato anche la segnalazione del professionista alla Procura della Repubblica di Macerata per «dichiarazione infedele».