La Guardia costiera recupera la barca affondata al largo di Porto S.Giorgio

PORTO SAN GIORGIO E’ stata recuperata la barca affondata nelle acque antistanti Porto San Giorgio. La zona è stata costantemente monitorata e la barca era stata segnalata e resa visibile tramite dei galleggianti. Tramite l’ausilio di una ditta professionale del posto e sotto il coordinamento del Circomare sangiorgese, hanno avuto inizio le attività di recupero del relitto per le quali era stato sollecitato il proprietario, operazioni che si sono concluse positivamente dopo qualche ora. Attualmente l’unità è alata a secco presso il cantiere nautico all’interno del porto turistico, a diposizione dell’Autorità Marittima per le indagini.«A distanza di pochi giorni dall’ultimo episodio di affondamento sento nuovamente il dovere di rimarcare quanto sia importante, per i diportisti e gli utenti del mare in genere – commenta il comandante della Guardia Costiera Ciro Petrunelli - la necessità porre in essere comportamenti virtuosi che consentano una fruizione sicura del mare: in particolare risulta fondamentale valutare con cautela le condizioni meteo marine e tutti gli altri aspetti inerenti la sicurezza della navigazione nel momento in cui si decide di uscire in mare»