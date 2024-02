Vede il fumo uscire dall'auto, accosta ed esce: macchina distrutta dal fuoco, lui salvo per miracolo a Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Galvani a Porto San Giorgio per l'incendio di un’autovettura. Il veicolo stava percorrendo la strada quando la persona alla guida ha visto del fumo e ha accostato l'auto mettendosi al sicuro. Sul posto la squadra Vigili del fuoco di Fermo ha spento le fiamme, utilizzando liquido schiumogeno, e messo in sicurezza l'automezzo incendiato.