Spaventoso incidente sulla Valdete â€‹perde la vita una ragazza di 28 anni

FERMO - Una ragazza di 28 anni, residente nel Fermano, ha perso la vita in uno spaventoso incidente che si è verificato nel pomeriggio lungo la Valdete, vicino all’incrocio tra Capparuccia e Ponzano. I mezzi coinvolti sono una Panda e una Fiat 600 ridotte in un ammasso di lamiere contorte. L'allarme è scattato subito e quando sono arrivati i soccorritori hanno immediatamente allertato l'eliambulanza del soccorso regionale ma purtroppo per la ragazza non c'era ormai più nulla da fare. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, Croce verde di Fermo e dell’Arcobaleno di Petritoli. Poco dopo sono arrivati anche i familiari della ragazza.