L'auto sbanda e si cappotta: ragazza di 22 anni portata d'urgenza a Torrette

PONZANO - L'auto sbanda e si cappotta: feriti un ragazzo ed un ragazza. E' proprio lei ad avere riportato le lesioni più gravi, tanto che è statao portata all'ospedale regionale di Torrette.E' successo questa mattina intorno alle 8,45 sulla Provinciale Valdete, dove due ragazzi stavano viaggiando a bordo di una Lancia Y. Improvvisamente, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, l'auto è sbandata e si è cappottata sulla carreggiata. Immediato l'intervento di 118, volontari della Misericordia e Vigili del Fuoco. Ad avere la peggio è stata la ragazza, portata in eliambulanza a Torrette. Meno gravi le conseguenze per il ragazzo, finito al pronto socorso dell'ospedale di Fermo per accertamenti. La strada è stata chiusa.