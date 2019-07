Violento schianto frontale: quattro â€‹feriti, due gravi soccorse dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Schianto frontale: quattro persone ferite, due donne gravi portate all'ospedale di Torrette in eliambulanza.Lo schianto è avvenuto questa mattina poco dopo le 9 lungo la Carrareccia nei pressi dell'incrocio con via Metauro, dove le auto si sono violentemente scontrate per cause ancora al vaglio della Polizia locale: nella carambola sono stati coinvolti cinque mezzi. Due donne maceratesi, una 26enne ed una 33enne, sono state portate in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona, un'altra al pronto soccorso di Macerata. Sul posto anche i vigili del fuoco, la strada è stata chiusa.