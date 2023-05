Fermo, vendite fasulle e falsi addetti della banca: ancora truffe al telefono e sul web

PETRITOLI - Vendite fasulle sul web e chiamate di falsi addetti della banca: fioccano le truffe nel Fermano, ma i carabinieri riescono a scovare e denunciare tre responsabili dei raggiri.

I Carabinieri della Stazione di Petritoli hanno denunciato, un uomo di Napoli classe 1983, residente a Torre del Greco, per il reato di truffa. nel dicembre scorso aveva contattato telefonicamente una donna di Petritoli, spacciandosi per un operatore della Banca Bper. Con la scusa di tentativi di intrusione sul suo conto l'aveva indotta ad effettuare movimenti a suo favore, sottraendole circa 2mila euro. I carabinieri lo hanno scovato tramite l'analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria.

A Porto Sant'Elpidio, i militari hanno denunciato per truffa in concorso, un uomo di Firenze classe 1981, e una donna originaria di Campobasso classe 1983, residenti a Firenze. I due avevano messo in vendita del cibo per cani su un sito online di marketplace, ma dopo aver incassato 128 euro erano spariti nel nulla senza inviare la merce.