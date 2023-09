Contratto di energia elettrica con un altro nome: a Pedaso denunciata una donna per sostituzione di persona

PEDASO - Ha effettuato una voltura del contratto di energia elettrica utilizzando i dati personali di un'altra persona: denunciata una donna di 30 anni per il reato di sostituzione di persona dopo un'indagine svolta dai carabinieri di Pedaso.I controlli, anche grazie agli accertamenti presso un gestore di fornitura di energia elettrica, hanno dimostrato che la donna, in concorso con altre persone, aveva effettuato una voltura del contratto di fornitura elettrica con un’azienda presso un'altra abitazione senza alcuna autorizzazione, utilizzando dati personali della vittima.

La 14enne aggredita dalla bulla è tornata a scuola al Rinaldini: quando il coraggio è più forte della paura

I militari dell'Arma hanno così informato prontamente la Procura competente.

I cittadini sono invitati a segnalare eventuali illeciti al numero di emergenza 112 o presso le sedi dei Comandi Stazione sul territorio, partecipando così attivamente alla sicurezza. È importante tenere a mente alcuni consigli: - diffidare da acquisti molto convenienti e facili guadagni. Spesso si tratta di truffe o di merce rubata; - non partecipare a lotterie non autorizzate e non acquistare prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi d’arte o di antiquariato se non si è certi della provenienza; - non accettare in pagamento assegni bancari da persone sconosciute. Sul sito istituzionale dei Carabinieri gli altri utili consigli consultabili al link: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/interne