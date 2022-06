Conferma per Berdini sindaco, superato lo step del 40%. Manca solo il controllo delle schede valide

PEDASO - Il sindaco uscente Vincenzo Berdini è stato l’unico candidato in corsa per la poltrona e quindi aveva come avversario principale il superamento del quorum. Passato questo step c’è ora quello relativo alle schede valide che debbono essere superiori al 50% di quelle depositate nelle urne e quindi bisogna aspettare lo scrutinio di oggi. Ma dovrebbe essere solo una formalità.

Il primo cittadino uscente ha superato lo sbarramento del 40% già alle 19, quando i votanti erano 887 pari al 42,46% degli aventi diritto. Alle precedenti consultazioni aveva battuto il sindaco uscente Barbara Toce, mentre questa volta ha potuto correre da solo. Da vedere ora i ritocchi alla giunta.

C’era ottimismo anche prima del voto, perché dalla scorsa consultazione sono cambiati i parametri per i candidati sindaci in solitaria, i quali non debbono più superare il 50% dei voti ma solo il 40%. Un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e che confermava lo spostamento in basso del tetto per rendere valida l’elezione e dare seguito alla nuova amministrazione comunale. La norma è valida solo per i Comuni fino a 15mila abitanti, fra i quali rientra Pedaso, che sono quelli dove è più alto il rischio che ci sia un solo candidato sindaco.

Una questione sollevata da molti amministratori locali: in questo modo, stabilendo il quorum al 40% dei votanti per i Comuni fino a 15mila abitanti e il mancato calcolo degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) che non esercitano il diritto di voto, il governo è venuto incontro a esigenze che erano state espresse da diverse realtà territoriali dove era alto il rischio di un commissariamento del Comune, vista anche la lenta ma inesorabile crescita di chi, candidato unico o no, non va a votare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA