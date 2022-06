Addio a Francesco Pesce, aveva 74 anni. La Federtennis: «Ha scritto la nostra storia»

PORTO SAN GIORGIO - Se n’è andato il professor Francesco Pesci, ex insegnante, in pensione, aveva 74 anni.

È stato, ricorda la Federtennis Marche in un post sui social, «giudice arbitro nazionale dal 1978, Ga internazionale per 30 anni, vice presidente del circolo tennis di Porto San Giorgio per 20, un attore meraviglioso che ha scritto la nostra storia. Lo ricordiamo per il fondamentale contributo che ha sempre dato al tennis italiano e regionale».

Tragico incidente nella notte: morto un giovane di 21 anni. Feriti altri tre ragazzi, uno è grave



Chi lo conosceva al di fuori dei campi da tennis, lo ricorda come una persona sempre disponibile, sincera nei rapporti umani, leale verso tutti, e quando lo si incontrava aveva sempre una parola per tutti. I suoi ex alunni e colleghi lo ricordano come un ottimo insegnante.

Ultimo aggiornamento: 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA