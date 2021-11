Autostrada chiusa di notte, incubo traffico sulla Statale. Il sindaco Berdini: «Per la rotatoria devo aspettare»

FERMO - Da un lato le chiusure notturne, dall’altro le difficoltà per il traffico, il tutto causato dai lavori nelle gallerie: si complica ulteriormente la situazione sull’A14, e di riflesso si potrebbe ripresentare l’ormai noto problema del traffico sulla Statale, soprattutto a Pedaso. Stamattina alle 6 è stato riaperto il tratto dell’A14 tra Pedaso e Grottammare, interdetto al traffico in entrambe le direzioni.

Come la notte appena trascorsa, chiusure, dalle 22 alle 6 anche tutta questa settimana, da oggi fino a venerdì compreso, e di conseguenza anche le aree di servizio Piceno ovest e Piceno est, rimarranno inaccessibili. Si tratta di chiusure, lo ricordiamo, che le Autostrade opereranno per «consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie».



La scelta

Chi proviene da Pescara dovrà obbligatoriamente uscire a Grottammare e rientrare a Pedaso. Discorso inverso per chi proviene da nord. I veicoli, per quanto pochi, visto l’orario notturno, finiranno, come sempre, per attraversare il centro di Pedaso. «Non è la prima volta – commenta il sindaco Vincenzo Berdini –: avviene quando l’autostrada chiude il tratto, o ci sono incidenti, oppure ancora quando il traffico è molto intenso e critico: anche in questo caso metteremo i semafori lampeggianti. Rilevo però una mancanza di efficienza globale nel limitare e ridurre i disagi. Ripeto: mettiamo i semafori con la luce gialla, ma mancano i vigili e tutte le misure che possano contenere i disagi». Unico elemento di consolazione, se di consolazione può trattarsi, è il fatto che stavolta le chiusure sono notturne. «Il disagio – prosegue Berdini – ovviamente di notte è minore. La situazione è meno pesante all’incrocio con la strada della Valdaso, e poi anche la circolazione pedonale è minima, quindi anche il rischio per i pedoni è molto basso».



Il futuro

L’incrocio in questione dovrebbe ospitare in futuro una rotatoria, in modo tale da rendere più fluida la circolazione e non dover, ogni volta che c’è un problema in A14, ricorrere al lampeggio dei semafori. Facile? «Non proprio – dice il sindaco –: non posso iniziare i lavori per costruirla se prima non finiscono quelli nelle gallerie in autostrada: con un cantiere per la rotatoria, attualmente la situazione sarebbe davvero insostenibile. Vediamo quando, alla fine dell’anno, i lavori finiranno». Una situazione problematica aggravata da un’ulteriore questione. «In aggiunta a ciò – ricorda il sindaco – c’è il problema della manutenzione che le Autostrade stanno facendo al sottopasso Valdaso: semaforo a senso unico alternato. Spero si acceleri il recupero e per vedere come fare incontrerò le Autostrade: martedì (domani, ndr) arriva un dirigente di Aspi». Di certo per Pedaso non è facile, come ricorda ancora il sindaco: «Sono tre anni che la situazione è così, ad ogni problema in autostrada, la nostra città ne risente». I lavori nelle gallerie sono solo l’ultima puntata di una storia lunga più di tre anni. Cominciata con l’incendio nella galleria di Grottammare nell’estate 2018, poi ripartita tra il 2019 e il 2020 a causa del sequestro delle barriere di protezione nell’ambito delle indagini della Procura di Avellino, e poi la scorsa estate con le attività di manutenzione ed ammodernamento. Nella giornata di ieri, intanto, la circolazione e il traffico non sono stati problematici, a differenza del tardo pomeriggio di venerdì quando ci sono state code fino a 6 chilometri: tratto solito a sud di Porto San Giorgio-Fermo. L’invito è quello di prestare attenzione, soprattutto agli scambi di carreggiata, fino alla zona del casello di Porto Sant’Elpidio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA