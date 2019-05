Esponente del Pd stroncato in poco tempo da un male Lascia la moglie e tre figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Addio a Giancarlo Berdini. Aveva 69 anni e si è spento all’ospedale per una malattia da poco diagnosticata. Ex Pci, iscritto e membro attivo delle assemblee del Pd locali, lavorava nel settore della nettezza urbana con la cooperativa Cleaning Service, sia per il Comune di Civitanova che per il Cosmari. Per anni ha pulito le strade di Civitanova. Lascia la moglie Angela Crucianelli e i figli Gianluca, Andrea e Carlo Alberto. I funerali domani alle 10 nella chiesa di S. Maria Ausiliatrice.