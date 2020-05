PEDASO - Promemoria per tutti gli automobilisti: sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, dalle 22 di lunedì 18 alle 5 di martedì 19 maggio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Pedaso, per chi proviene da Bari/Pescara. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Grottammare.

