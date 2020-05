ANCONA - Scontro tra un'auto e uno scooter questa mattina intorno alle 9 in via Fiorini: momenti di apprensione, immediato l'intervento della Croce Gialla di Ancona con un uomo di 75 anni che è stato portato all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso anche se le sue condizioni non sono gravi.

