Ponte sul fiume Aso, dopo sette anni l'attesa è quasi finita: ora si accelera per la nuova strada

MONTERUBBIANO - Gettata di cemento per il ponte di Rubbianello. Stando a come stanno procedendo i lavori al cantiere di ricostruzione, i tempi dovrebbero essere - più o meno - rispettati, visto che la consegna del cantiere ultimato era prevista per fine gennaio. Quello che mancherebbe al completamento dell’opera è la strada di collegamento al ponte, necessità che per qualche tempo ha fatto temere che vi sarebbe potuto essere un ulteriore rallentamento per via delle risorse da destinare all’ultimo step di corredo all’infrastruttura. Pericolo scampato, ad occuparsene sarà l’ente Anas.

L’incontro avvenuto con l’Anas risale a mercoledì, l’ente ha garantito che una volta terminati i lavori di costruzione del ponte di collegamento, si occuperà di completare subito il tratto con la strada che arriverà fino a Valmir e sarà completo di segnaletica. Il nuovo ponte, sarà infatti ampio 11 metri e dovrà essere completato delle sponde esterne, ovvero guardrail e marciapiedi. Pare che i segnali positivi vi siano tutti per il ripristino di una nuova viabilità, dopo che il crollo del ponte il 2 dicembre 2013, ha paralizzato l’intera zona di Rubbianello e soprattutto i suoi esercizi commerciali.

Ora si spera in un’imminente inaugurazione che il presidente della Provincia di Ascoli, Fabiani, pare non veda l’ora di fare e con un certo orgoglio, dato che alla sua elezione il cantiere risultava pressoché fermo, mentre con lui è riuscito a progredire. Ora Rubbianello tornerà ad avere il suo collegamento principale con la sponda ascolana, Montefiore dell’Aso e Ripatransone. «Siamo soddisfatti - ha commentato il consigliere comunale Alberto Pistolesi -: questo ponte rappresenta la vita di Rubbianello». Ora, essendo tornata sotto l’Anas, la strada che passerà sul ponte tornerà a essere Statale. Intanto, dall’incontro con l’Anas, è stato stabilito che subito dopo terminati i lavori del ponte, verranno fatti i lavori per la strada di collegamento».

