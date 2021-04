Porta la cocaina a una cliente ma incappa con l'auto in un posto di blocco, denunciato dai carabinieri

MONTERUBBIANO - I carabinieri della stazione di Petritoli, coordinati dal luogotenente Zenobio Quarta, hanno denunciato un 31enne di Monterubbiano per violazione della normativa sugli stupefacenti. il giovane è stato controllato per strada dai carabinieri in servizio di pattuglia, ai quali non è sfuggito il suo evidente nervosismo, I due carabinieri hanno deciso di approfondire l’intervento, anche con una perquisizione personale e alla fine gli hanno trovato addosso circa un grammo e mezzo di cocaina.

I militari hanno anche verificato che lo stupefacente veniva trasportato dal giovane per la successiva cessione a una sua cliente, poi pure identificata. Nei confronti del pusher, oltre al sequestro della cocaina, è scattata anche la denuncia.

