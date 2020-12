Spinello con la marijuana sotto il tappetino dell'auto, quattro ragazzi segnalati alla Prefettura

MONTEGRANARO - Una segnalazione amministrativa alla Prefettura (per detenzione di stupefacente) nei confronti di quattro ragazzi. I militari dell’Arma in servizio a Montegranaro, durante alcuni controlli in strada, hanno fermato un’auto con a bordo quattro giovani, tutti tra i 19 e i 23 anni, tre originari della provincia di Macerata e uno di quella di Napoli, ora residenti a Montegranaro.

Durante le verifiche del caso, i carabinieri hanno notato che i quattro occupanti del veicolo si mostravano piuttosto nervosi. Hanno così deciso di approfondire il controllo, effettuando una perquisizione dell’auto. Per questo hanno trovato, nascosto sotto il tappetino poggiapiedi lato passeggero anteriore, una sigaretta con tabacco e marijuana. Uno spinello pronto per un uso condiviso dai quattro. Lo spinello, quindi, è stato sequestrato dai militari dell’Arma di Montegranaro.

