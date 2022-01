Individuato e denunciato dai carabinieri l'autore dell'aggressione e della rapina a un 29enne

MONTEGRANARO - I carabinieri della stazione di Montegranaro, al termine di una rapidissima attività investigativa, sono riusciti a dare un volto alla persona che la sera del 9 gennaio , nella cittadina veregrense, ha aggredito con due pugni al volto, un 29enne del luogo, mentre passeggiava in paese, sottraendogli anche il portafogli.

Subito dopo l’accaduto, la vittima dell’aggressione si era presentata dai carabinieri di Montegranaro, formalizzando la denuncia. I militari dell’Arma, raccogliendo i pochi elementi a disposizione, anche con l’ausilio dei filmati delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza cittadina, e soprattutto grazie alla perfetta conoscenza del territorio, in pochi giorni sono riusciti a dare un volto al malvivente, identificandolo in un 23enne extracomunitario, anch’egli residente in zona, già conosciuto alle forze dell’ordine, il quale è statoi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Fermo perché ritenuto responsabile del reato di rapina.

Proseguono, intanto, senza sosta, anche i controlli nei confronti delle persone sottoposte alle varie misure restrittive della libertà personale. Gli uomini della sezione radiomobile di Fermo, infatti, l’altra notte hanno proceduto al controllo di una persona che era sottoposta alla misura della detenzione domiciliare nella propria abitazione nel capoluogo. Costui, benché sottoposto alla misura restrittiva con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Ancona, non era presente in casa al momento del controllo, per cui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Fermo perché ritenuto responsabile del reato di evasione. Anche nei prossimi giorni, i carabinieri di Fermo saranno sempre impegnati per controlli sul territorio al fine di garantire sicurezza e tranquillità ai propri cittadini e perseguire qualsiasi forma di reato.

