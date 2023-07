MONTEGRANARO - «Esprimiamo grande soddisfazione per il primo accordo di gruppo raggiunto in Prada sul premio di risultato. Abbiamo ottenuto un importante investimento sul welfare aziendale e un piano di armonizzazione che porterà a fine triennio 2023-2026 tutte le sedi o società controllate ad avere un eguale riconoscimento economico». Questo il commento dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali che hanno sottoscritto l’intesa, insieme alle Rsu di tutti gli stabilimenti Prada, per la determinazione del premio di risultato.

La cifra



«L’importo è diverso da sito a sito – spiegano i sindacati – con un massimo di 1.450 euro. Tuttavia si tratta solo di una parte di composizione del premio, che si incrementerà sulla base di parametri legati alla redditività dell’azienda e agli indici di stabilimento. Questi ultimi saranno definiti dalle Rsu aziendali e dalle organizzazioni sindacali territoriali. Il premio di risultato si incrementa con una maggiorazione del 20% se sarà convertito in welfare e speso attraverso la piattaforma MyPradaGroup. Alla somma così composta si aggiungono 1.300 euro di welfare puro per tutti».

L’intesa raggiunta porterà a un aumento del premio anche nel sito di Montegranaro. I lavoratori di Artisans Shoes avranno un premio economico che va quasi a raddoppiare rispetto a quello attuale con un aumento progressivo nei 3 anni di vigenza contrattuale. Va anche precisato che il premio di risultato si incrementa con una maggiorazione del 20% se sarà convertito in welfare e speso attraverso la piattaforma MyPradaGroup.

Soddisfatti quindi anche Frediana Tarquini, segretaria della Filctem Cgil di Fermo e Francesco Interlenghi della Femca Cisl che affermano di aver lavorato con costanza insieme a tutte le Rsu di Montegranaro «al raggiungimento di un risultato importante ma non scontato. Ora ci concentreremo da settembre sulla parte normativa del contratto integrativo nell’ottica del consolidamento e dell’estensione dei diritti per i lavoratori».