Riporta a casa un nordafricano â€‹ubriaco carabiniere viene accoltellato alle spalle

MONTEGRANARO - Grave episodio di sangue nella notte a Montegranaro dove un carabiniere è stato accoltellato alle spalle da un nordafricano ubriaco. Il carabiniere che per fortuna non corre pericolo di vita era intervenuto in un bar dove l'extracomunitario stava creando problemi agli avventori proprio a causa dell'alcol. Il giovane è stato accompagnato a casa ma quando il carabiniere gli ha voltato le spalle lo ha pugnalato. Sul posto è intervenuta l'ambulanza che ha provveduto a trasportare il militare al pronto soccorso dell'ospedale