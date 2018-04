Minacce e percosse all'ex compagna, stalker finisce in carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - Minacce alla ex compagna, uno stalker in manette. I carabinieri di Montegranaro hanno arrestato un civitanovese perchè da tempo perseguitava l’ex compagna con minacce e vessazioni continue. I militari dell'Arma della stazione veregrense, su disposizione della procura di Fermo, si sono presentati presso l'abitazione dell'uomo che stava scontando una pena ai domiciliari. Secondo l'accusa si sarebbe reso protagonista in più occasioni, anche durante gli arresti domiciliari, di ripetute intimidazioni, minacce, atti vandalici e percosse nei confrontri della sua ex compagna. Dopo le formalità di rito è stato associato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.