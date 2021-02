I giovani suonano la carica: «Montegiorgio siamo noi». “Eccoppiazza” si consolida con la nascita di un’associazione

MONTEGIORGIO - Quando si inizia per gioco e poi si realizza che quel gioco può diventare qualcosa di più serio. È successo così ad un gruppo di giovani montegiorgesi che per scuotere la monotonia di un centro spopolato, colpito e isolato ancora più duramente dalla pandemia, la scorsa estate con il supporto del bar/bistrot Corso 41, del Comune, della Proloco e di altri cittadini, ha pensato di organizzare alcune serate all’insegna della musica e della convivialità, catalizzando nella piazza un’affluenza di giovani che nessuno di loro si sarebbe mai aspettato.



Il prologo

Serate denominate proprio “Eccoppiazza”, attingendo orgogliosamente al dialetto locale, che significa qui in Piazza, cioè il luogo che un tempo era, e tornerà presto, il centro vitale del paese. “Eccoppiazza” oggi è diventata una vera e propria Associazione senza scopo di lucro, fondata ufficialmente a gennaio 2021, con il proposito di contribuire alla promozione del territorio e all’offerta culturale del paese, cercando ed incoraggiando la collaborazione con le istituzioni, le associazioni, o più semplicemente con chi ha voglia di partecipare.

«Più i tempi sono difficili, più è importante riscoprire il valore di ognuno di noi- spiegano questi intraprendenti ragazzi- La pandemia è piombata all’improvviso sulla vita di tutti: i piccoli borghi come il nostro, in balìa dell’impoverimento demografico, vanno incontro ad un destino incerto. È in questo scenario che, in amicizia, accomunati dall’amore per il proprio territorio e per il proprio paese, abbiamo deciso di metterci in gioco, cercando di restituire qualcosa al luogo che ci ha cresciuti. Fare la propria parte con ottimismo e spirito d’iniziativa non dovrebbe essere un episodio del quale sorprendersi, ma una consuetudine. Ci auguriamo dunque che le nostre iniziative incoraggino progetti da portare avanti tutti insieme, nella speranza che un giorno questo resistere ci permetterà di ri-esistere come comunità e come paese».



Il Comune

Anche il Comune di Montegiorgio saluta con soddisfazione la formazione ufficiale di questa nuova ed interessante realtà composta da giovani del posto che hanno voglia di mettersi in gioco e lavorare in favore di tutta la comunità. Largo dunque ai giovani e al futuro che sapranno creare.

