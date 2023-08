FERMO L’associazione “Il Ponte” continua la sua attività anche nel mese di agosto: la solidarietà non si ferma. A Fermo, il servizio della mensa dell’associazione “Il Ponte” svolge la sua attività tutti i giorni e sarà aperto anche nel giorno di Ferragosto per assicurare un aiuto concreto alle persone e famiglie in difficoltà. Continua senza interruzioni anche il servizio docce, che offre un aiuto molto importante nel periodo estivo con l’aumento delle temperature.

APPROFONDIMENTI L'APPUNTAMENTO Libri Riù, via al baratto dei testi scolastici usati: l’iniziativa rivolta a studenti e famiglie di scuole medie e superiori

Per il servizio guardaroba nel mese di agosto continua l’attività di raccolta e recupero di abiti ed indumenti che vengono selezionati e distinti per tipologia e taglie grazie all’impegno quotidiano dei volontari che con cura ed attenzione assicurano questa attività, ma è sospesa per alcune settimane la distribuzione.

Il servizio guardaroba è molto importante, ha un valore sociale e anche ecologico, perché permette il riutilizzo dei vestivi che altrimenti sarebbero destinati alla discarica (vestiti ed indumenti hanno così una seconda vita). Il cuore dell’azione dell’associazione “Il Ponte” è sicuramente la mensa con circa 40 pasti preparati ogni giorno e - grazie alla collaborazione con la Croce Rossa - alcuni pasti sono consegnati a domicilio per le persone con disabilità o problemi negli spostamento mobilità. L’impegno a favore delle famiglie e persone in difficoltà si completa con la distribuzione delle borse di alimenti.

Complessivamente sono più di 500 le persone che - ogni mese - usufruiscono dei servizi erogati dall’associazione. Il Ponte, proprio per questo, si conferma essere un punto di riferimento importante nella rete della solidarietà che fortunatamente nella città di Fermo è attiva da molti anni ed è costituita da numerosi enti ed associazioni. Silvano Gallucci, presidente dell’associazione, sottolinea che «alcune aziende del territorio donano prodotti alimentari con continuità.

Anche a nome del consiglio direttivo colgo l’occasione per ringraziare tutti i sostenitori. Solo con la collaborazione della comunità è possibile assicurare la continuità dei servizi erogati e possiamo affrontare i cambiamenti e le situazioni di disagio, che sono in aumento» Si può aiutare l’associazione donando alimenti, donando abiti e indumenti in buono stato, contributi economici e mettendo a disposizione proprio tempo come volontario.