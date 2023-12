FANO - Pur nel rimpianto e nella commemorazione è stata una serata serena; allegra verrebbe da dire, contagiata da quel sorriso, da quel volto gioioso, spensierato che mostrava Tommaso Della Dora allorquando veniva colto da uno scatto fotografico.

E Tommaso è stato onnipresente l’altra sera all’incontro organizzato dagli amici nella sede della cooperativa Tre Ponti per raccogliere fondi a favore della associazione a lui intestata. Un ’ associazione che intende portare avanti i suoi ideali, il suo operato nel sociale come la dimensione artistica della fotografia che Tommaso aveva declinato documentando i danni del terremoto che nel 2016 ha colpito le Marche .

Il sito web sui terremoti

«Intendiamo – ha dichiarato Sara Cucchiarini che ha condotto la serata - rimettere in piedi il suo sito e i social di “Quando la terra trema”; si sta inoltre organizzando una mostra fotografica dei suoi bellissimi scatti con alcuni esponenti dell’Ingv (L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia); c’è in cantiere un convegno sui terremoti per la prossima primavera e una serata di socialità, musica e sport in estate».

Erano circa in 200 l’altra sera gli amici che hanno partecipato a una cena con tutta la famiglia: il papà Mario, la mamma Bettina, i fratelli Francesco ed Enrico. Si sono provati momenti di commozione, ma anche momenti belli riproposti dal ricordo dell ’ ironia, dalla spensieratezza, dalla gioia di vivere che spesso manifestava Tommaso.

La chitarra di Vagnini all'asta

Tra l’altro il cantautore Luca Vagnini ha messo all’asta la sua chitarra. Certo è che il dolore per una perdita così improvvisa è stato grande. Lo ha manifestato il padre Mario rievocando di fronte a tutti quei terribili momenti del maggio scorso .

«Per noi è un ricordo ossessivo che ci perseguita: stavamo parlando tranquillamente con lui, stavamo scherzando e in pochi secondi ci siamo trovati di fronte un corpo vuoto. Abbiamo bisogno – ha aggiunto rivolgendosi agli amici – del vostro sostegno, di quello che avete portato con voi questa sera: lo stimolo ad una metamorfosi verso un rapporto positivo». Alle parole del papà hanno fatto eco tante testimonianze, tra cui quella di Renato Claudio Minardi che alla guida del P artito democratico ha raccolto l’eredità di Tommaso.

«Il politico del dialogo»