Joe T. Vannelli dj ufficiale del Veglione del Carnevale. La presidente Giammarioli, ricevuta in Senato per presentare il Carnevale di Fano

FANO - La seconda giornata della Settimana Grassa Digital Edition sarà caratterizzata da un Dj di fama internazionale che con i suoi set ha fatto la storia della House Music. Una storia nata nel 1977 e che ancora prosegue da protagonista, al momento con dirette streaming seguite da milioni di persone, in attesa di tornare a calcare i palchi più importanti del globo. Serate in Brasile, Dubai, Stati Uniti, Giappone, Vannelli si è esibito nei locali di tutto il mondo segnando per sempre il genere musicale in questione. Dopo essersi esibito a Fano nello scorso agosto, con un Dj Set in diretta streaming dal Pincio, il Dj tornerà nella città della Fortuna dove, venerdì 12 febbraio, alle 20.30, realizzerà il set per il veglione di Carnevale.

Un momento particolare che, anche se non visibile dal vivo, verrà trasmesso nei canali social della Carnevalesca, Comune di Fano, Visit Fano, Viverefano e Fanoinforma, e in televisione su Fano Tv. “Purtroppo quest’anno non potremo ballare insieme – ha commento la presidente dell’Ente Carnevalesca, Maria Flora Giammarioli -, ma siamo sicuri che Joe T. Vannelli, farà saltare sul divano tutti coloro che seguiranno il veglione del Carnevale”.

Presidente dell’Ente Carnevalesca che alle 11 di questa mattina è stata ricevuta presso il Senato della Repubblica per presentare il Carnevale di Fano. “Oggi rinnoviamo il gemellaggio con Fano – ha dichiarato l’Onorevole Federico Mollicone (ideatore del Carnevale Romano) -, in un periodo surreale come quello che stiamo vivendo, collaborazioni come questa sono linfa vitale per il benessere delle manifestazioni. Speriamo che questa pandemia finisca presto con la promessa di poter partecipare in presenza al Carnevale di Fano e di ospitarvi al nostro Carnevale Romano”.

“Devo ringraziare l’onorevole Federico Mollicone – ha sottolineato la presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli – che ci ha dato questa importante opportunità. L’occasione era quella della presentazione del Carnevale Romano, con il quale abbiamo un bellissimo gemellaggio fatto di scambi culturali, e partecipazione alle rispettive manifestazioni. Dopo la presentazione del Carnevale Romano, ho avuto la possibilità di spiegare le peculiarità della nostra manifestazione con particolare attenzione all’edizione 2021 dedicata a Dante. Ho invitato tutti i presenti a seguirci in diretta così da poter avere un piccolo assaggio dell’evento in attesa di poterlo realizzare nuovamente in presenza.”.

“Oggi rinnoviamo il gemellaggio con Fano – ha dichiarato l’Onorevole Federico Mollicone -, in un periodo surreale come quello che stiamo vivendo, collaborazioni come questa sono linfa vitale per il benessere delle manifestazioni. Speriamo che questa pandemia finisca presto con la promessa di poter partecipare in presenza al Carnevale di Fano e di ospitarvi al nostro Carnevale Romano”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA