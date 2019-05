Sale sul cornicione e si lascia cadere: muore a 50 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO – Tragedia questa mattina a Montegiorgio, dove un 50enne si è ucciso. Stava iniziando ad albeggiare quando è salito sul cornicione e si è gettato nel vuoto, da un’altezza di circa 12 metri. Un urto violentissimo al suolo che non gli ha lasciato scampo. E’ morto sul colpo un uomo di 50 anni, di origini marocchine, da diversi anni in Italia con la famiglia, dopo un volo dalla sua abitazione, al quarto piano di una palazzina a Montegiorgio. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia ed i carabinieri della compagnia di Montegiorgio comandati dal capitano Gianluca Giglio. Vano ogni tentativo di soccorso, l’impatto a terra ha provocato lesioni troppo gravi per sperare in un recupero. Ai medici non è rimasto altro che constatare il decesso.