Brivido alla fiera: un pezzo di cornicione si stacca dal Comune e precipita sul marciapiede

GROTTAMMARE - Due giorni di pienone. La Fiera di San Martino fa registrare il tutto esaurito anche nella seconda giornata, quella più “difficile” perché ieri era lunedì. Malgrado la giornata lavorativa per un’altra volta una folla si è riversata per le vie del centro “ferito” però da quanto accaduto al termine della prima giornata di fiera, il cedimento di una parte di cornicione del palazzo comunale che è precipitato sul marciapiede proprio all’angolo tra la Statale e via Garibaldi.

Tutto è accaduto intorno alle 20.45 di domenica sera. La pioggia, che probabilmente ha provocato il cedimento, ha anche fatto sì che nessuno si trovasse a transitare in quel momento in un punto che, considerato il giorno di fiera, anche a quell’ora avrebbe potuto essere particolarmente affollato. Le conseguenze sarebbero potute essere tragiche considerato il peso e la consistenza del cemento piovuto dall’alto.

