Si stacca il cornicione da un palazzo a san Severino, paura in via Salimbeni: strada chiusa al traffico per un'ora

SAN SEVERINO - Si stacca un cornicione da un palazzo in via Salimbeni a San Severino e la strada è rimasta chiusa al traffico veicolare per circa un’ora. Il cedimento è avvenuto nella prima mattinata di oggi (17 aprile) e il cornicione è finito sulla pubblica via fortunatamente in un momento in cui non passavano né pedoni né auto.

Sul posto la Polizia Locale, che ha immediatamente provveduto a transennare la zona, insieme ai tecnici e agli operai dell’ufficio Manutenzioni del Comune. Per la messa in sicurezza sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato con l’ausilio di un’autoscala. La via è stata riaperta regolarmente alle 9,30 circa.