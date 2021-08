PESARO - Paura questa mattina in via Almerici, in centro storico a Pesaro, per l'improvviso distacco di un cornicione di un palazzo i cui pezzi sono caduti sui passanti che stavano passeggiando. Per fortuna nessuno è stato colpito; sul posto vigili del fuoco e vigili urbani che hanno provveduto a mettere in sicurezza la.zona transennandola.

