Montegiorgio abbraccia la sua miss Carlotta Grande festa in piazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - Una serata che Montegiorgio non dimenticherà. La festa dedicata a Miss Italia Carlotta Maggiorana è stata molto partecipata, ben oltre ogni aspettativa. I concittadini della più bella d’Italia l’hanno accolta con grande calore ed affetto tanto che la stessa protagonista della serata, vestita per l’occasione con un abito principesco, si è detta stupita. «Non mi aspettavo questa accoglienza», ha più volte ripetuto dal palco insieme al sindaco Michele Ortenzi, emozionato padrone di casa. Con Carlotta il marito, la mamma e il fratello. Hanno portato il saluto il capo di gabinetto della Prefettura Francesco Martino, il presidente della Cciaa Graziano Di Battista e l’assessore regionale Fabrizio Cesetti. Presenti anche il sindaco di Petritoli Pezzani, di Rapagnano Ceroni e l’ex sindaco di Montegiorgio Benedetti. «Non c’è regalo più bello di una festa fatta per te dai tuoi concittadini, da chi ti vuole bene. Qui in mezzo a voi mi sento davvero Miss Italia ed è una serata magnifica».