Festeggiamenti da star per il ritorno nelle Marche di Carlotta Miss Italia

di Serena Murri

MONTEGIORGIO - Montegiorgio, il paese che l’ha vista crescere, e Petritoli, dove si è trasferita da sposata, hanno festeggiato ieri miss Italia Carlotta Maggiorana. Nel pomeriggio la cerimonia in sala consiliare a Petritoli, con la partecipazione di molti cittadini e in serata la grande festa in piazza Matteotti a Montegiorgio dove Carlotta è stata accolta come una star. La serata è stata allietata dalla band “La stanza”, sul palco il sindaco Michele Ortenzi e la famiglia della neo miss al gran completo e gran finale con il taglio della torta. Una lunghissima giornata per miss Carlotta iniziata con un pranzo a San Benedetto per poi proseguire nel “suo” Fermano.