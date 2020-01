Grande Fratello Vip 2020, Carlotta Maggiorana vuole abbandonare la casa: il pianto disperato

Al Grande Fratello Vip un altro concorrente potrebbe presto abbandonare la casa e il gioco. Dopo che Barbara Alberti si è allontanata temporaneamente per degli accertamenti in ospedale, Carlotta Maggiorana è scoppiata in un pianto a dirotto e manifestato la sua insofferenza. «Non ne posso più, mi manca l'aria», ha infatti detto la scorsa notte l'ex Miss Italia, che proprio venerdì scorso ha superato il televoto con Ivan Gonzalez, sulla carta avvantaggiato e forte del milione di followers.

Carlotta si è confidata con Fernanda Lessa. «Se devo stare due mesi così non ce la faccio», ha detto tra le lacrime. Chi l'ha nominata durante l'ultima diretta aveva sottolineato le sue fragilità. Licia Nunez aveva motivato la nomination con il desiderio di farla ricongiungere con i suoi familiari. Carlotta è sposata e più volte ha dichiarato di sentire la mancanza del marito. Poche ore fa è entrata in crisi.

Barbara Alberti, invece, è dovuta andare in ospedale per accertamenti clinici, ma già in puntata aveva espresso l'intenzione di interrompere l'esperienza a Cinecittà perché inadatta al gioco e all'eliminazione dei suoi compagni d'avventura. Se dovesse abbandonare il gioco volontariamente non dovrebbe pagare alcuna penale, perché sembra che il suo contratto sia diverso da quello degli altri concorrenti.

La scrittrice, inoltre, ha anche avuto uno scontro con Alfonso Signorini, che le ha dato della "maleducata". A margine, si è sfogata dicendo: «Preferisco lasciare adesso. Non voglio perdere l’affetto del pubblico, è il mio patrimonietto... Non sono matta… Signorini, che prima mi trattava come una Madonna, non fa che screditarmi in diretta. Questa cosa non va».

Alberti si riferiva ai montaggi fatti per la messa in onda, in cui, secondo un suo parere, lei apparirebbe in modo molto diverso dalla realtà: «Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me», ha dichiarato nella casa.

