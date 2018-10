Miss Italia al Salesi: i bimbi â€‹malati sorridono e giocano con Carlotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Lo ha voluto fortemente lei e sarebbe venuta anche senza fascia e corona pur di esserci. Ma poi l’organizzazione del concorso ha dato il proprio benestare all’iniziativa e così ieri mattina Miss Italia 2018 ha potuto far visita ai bambini del Salesi in tutta la sua regale bellezza. Carlotta Maggiorana conosceva l’ospedale perché le era capitato di dovervisi recare da piccina, però la decisione di andare a trovare i piccoli pazienti del Salesi è nata soprattutto dalla presa di coscienza di quanto sia importante per loro avere dei momenti di distrazione.La Miss si è presentata puntualissima alle 10 nell’atrio dell’ospedale e il suo ingresso nella sala è stato per tutti i presenti quasi un apparizione. «Per me è un grande piacere essere qui – ha dichiarato -. Sono grata alla Fondazione di avermi permesso di vivere una giornata così bella e spero di riuscire a regalare un sorriso a tutti i bambini che incontrerò».