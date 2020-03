Magnini, Vezzali, Compagnoni, miss Italia e Saturnino: i vip delle Marche contro il Coronavirus: «Sosteniamo gli ospedali»

LEGGI ANCHE:

ANCONA - I vip dellesposano la campagna della regione per sostenere gli ospedali durante l'emergenza. Distanti ma uniti, tutti insieme per sostenere gli ospedali delle Marche in questo momento di difficoltà: tanti personaggi celebri della regione, musicisti, cantanti, attori, campioni dello sport, giornalisti, hanno realizzato un video appello che hanno condiviso sui propri canali social.Tutti i messaggi sono stati raccolti in unico video che ha fatto il giro della rete e dei social e nel quale sono stati promossi il sito ufficiale della regione Marche e la pagina “Donazioni sicure”, dove è indicato il conto aperto per la raccolta fondi destinata a tutti gli ospedali del sistema sanitario marchigiano.L’iniziativa ha preso il nome dell’hashtag creato in questa occasione #PerleMarche e i personaggi hanno realizzato post e stories sui social.Altri personaggi marchigiani o legati alle Marche si aggiungeranno nei prossimi giorni affinché l’appello si possa allargare il più possibile in modo virale al maggior numero possibile di personeEcco gli estremi per effettuare le donazioni:numero di conto corrente postale: 001049330432intestazione conto corrente postale: REGIONE MARCHE - EMERGENZA MARCHE CORONAVIRUS SERVIZIO TESORERIAcoordinate IBAN: IT43A0760102600001049330432