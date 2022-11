MONTEGIORGIO - I carabinieri di Montegiorgio hanno denunciato un 30enne del posto per il reato di guida senza patente poiché mai conseguita. L’uomo è stato fermato ad un posto di blocco alla guida di una moto ma è risultato essere sprovvisto di patente. La moto è stata sequestrata ed è stata informata della reiterata condotta la competente autorità giudiziaria.

APPROFONDIMENTI LA SANITA' Farmacie mobilitate nel Fermano, via ai vaccini contro l'influenza. Ma ora scarseggiano i medicinali

Sempre nel corso dei controlli disposti dalla Compagnia Carabinieri di Montegiorgio, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica un 50enne del posto che a seguito di un incidente provocato nel Comune di Amandola era risultato positivo all’alcotest con un tasso di 1,8 g/l. Con tale livello di alcol nè prevista una multa da 1.500 a 6.000 euro, la sospensione della patente da uno a due anni, l’arresto da sei mesi a un anno e la confisca del veicolo.

Altre due denunce per guida sotto l’influenza di alcol a seguito di controlli della Sezione Radiomobile Carabinieri di Montegiorgio e della Stazione di Montottone con tassi di 1,7 g/l e 1,8 g/l con relativo ritiro patente per i conducenti fermati. Analoga situazione nel corso dei controlli svolti invece nel territorio della Compagnia di Fermo dove a Monte Urano i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un 25enne del posto che alla guida della sua auto aveva provocato un incidente e aveva un tasso pari a 1,2 g/l. Anche in questo caso la patente di guida è stata ritirata.