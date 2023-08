MONTEGIORGIO - Il quarantatreesimo Campionato Italiano Guidatori Trotto Trofeo Brosway si è chiuso con un’intensa serata di corse all’ippodromo di Montegiorgio. Il nuovo campione italiano guidatori trotto è Manuel Pistone, un giovane talento siciliano con una passione speciale per il trotto. La serata è stata caratterizzata da emozionanti arrivi al cardiopalma e da una sfida avvincente, tra giovani guidatori e veterani esperti.

Il campionato ha visto la partecipazione di piloti di talento, ma alla fine è stato Manuel Pistone a emergere come vincitore, raggiungendo un totale di 23 punti. La sfida per il titolo è stata serrata, con Edoardo Loccisano che ha dimostrato il suo valore vincendo il Premio Ganymede con Zigfild Wise e il Premio Love You con Urian Horse. Manuel Pistone ha dato prova della sua determinazione fin dall’inizio, piazzandosi al quarto posto nel Premio Ganymede con Cover Wise As. Ha poi conquistato la vittoria nel Premio Varenne con Volto del Nord e ha ottenuto un secondo posto su Carezza Bella nel Premio Love You.

La sua performance vincente è proseguita con una vittoria nel Premio Ideale Luis con Boston Wise. Nonostante non abbia ottenuto punti nel Premio Basilio Mattii, la sua costanza e il suo impegno nel Campionato lo hanno portato a diventare il 43° campione italiano guidatori trotto. Pistone ha espresso la sua gioia e gratitudine per aver raggiunto questo traguardo, definendolo un sogno che coltivava fin da bambino.

«È stata una serata buona e positiva. Mi sono divertito - ha commentato Pistone -. È stata una vittoria importante. Ho cercato di prendere subito più punti potessi e visto che le possibilità incominciavano ad esserci mi sono impegnato ancora di più. Mi dispiace per Atik DL nel Gran Premio Basilio Mattii Memorial Roberto Andreghetti. Sono cresciuto con l’idea di fare questo mestiere, allenare e guidare cavalli e il campionato italiano guidatori trotto è nei sogni di tutti i driver. Era un sogno che avevo fin da bambino e l’ho raggiunto questa sera. Devo ringraziare tutti gli allenatori con cui ho lavorato. È sempre un piacere venire a correre al San Paolo».