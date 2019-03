Ladri dalla parrucchiera rubano un computer un televisore e i cosmetici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE URANO - Continua la scia di furti e tentati furti nel centro calzaturiero. I ladri hanno colpito nella notte tra venerdì e ieri la parrucchieria unisex Anselmi, nella nuova sede di via Gramsci, in pieno centro storico. L’ammontare del bottino non è elevato: qualche spicciolo all’interno della cassa, uno schermo televisore, un computer e perfino alcuni prodotti per capelli.Si tratta probabilmente un colpo messo a segno da balordi in cerca di qualche euro e non certo opera di professionisti che non corrono il rischio di essere beccati per una confezione di lacca o shampoo. Ai ladri è stato sufficiente forzare la porta di ingresso per introdursi all’interno del locale dal quale hanno cercato di prelevare anche un’altra televisione che però non sono riusciti a sradicare dal muro per questioni di tempo.